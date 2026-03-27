سلسلة غارات للكيان الصهيوني على قرى وبلدات جنوب لبنان..#خبر_عاجل

واصلت القوات التابعة للكيان الصهيوني اليوم، شن سلسلة من الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن قوات الكيان الصهيوني شنت قصفا مدفعيا عنيفا على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، كما نفذت مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي غارة على بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى وقوع إصابات.

وشن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني فجر اليوم، سلسلة غارات على بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون، وبلدة حداثا، وبلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

كما شن الطيران الصهيوني سلسلة غارات استهدفت بلدتي زبقين والطيري، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الرمادية وصديقين جنوب لبنان.

من ناحية أخرى أكد مصدر عسكري لبناني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن إعادة تموضع الجيش اللبناني من بعض مراكزه في المنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة في عمق يتراوح بين 5 إلى 7 كيلومترات، وانسحابه إلى مناطق وقرى وبلدات لا تشهد توغلات برية صهيونية جاء من منطلق الحفاظ على سلامة عناصر الجيش اللبناني.

وأوضح المصدر أن التوغل الصهيوني يستمر في عدة قرى وبلدات منها الخيام، وكفركلا، والطيبة، ودير سريان، ومرجعيون، مضيفا أنه تم قصف خمسة جسور في جنوب لبنان وآخرها جسر القاسمية، بهدف تقطيع الأواصر بين قرى وبلدات جنوب لبنان وباقي المناطق اللبنانية، لافتا إلى بقاء بعض الجسور لم تقصف لغاية الآن.

وأشار إلى أن مهام الجيش اللبناني ترتكز حاليا على جهود لمنع الفتنة الداخلية وتعزيز السلم الأهلي ومنع الاقتتال الداخلي في ظل السجال السياسي في البلاد وخاصة حول مسألة حصر السلاح بيد الدولة.