عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..

أفادت 3 مصادر لوكالة “رويترز”، الجمعة، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال لنظرائه بمجموعة السبع إن الحرب مع إيران ستنتهي في غضون أسابيع.

ولفتت المصادر إلى أن روبيو لم يطلب من مجموعة السبع المساهمة بسفن لتطهير مضيق هرمز الآن لكنه طلب منها الاستعداد لدورها في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف روبيو إلى إن إيران بعثت “رسائل” بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي، مكملا: “يمكننا تحقيق أهدافنا في إيران بدون أي قوات برية”.

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدين عدم وجود أي مبرر لاستهداف المدنيين أو المنشآت الدبلوماسية خلال النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، برئاسة فرنسا، حيث ناقشوا تطورات الوضع في إيران والمنطقة.

كما أكدوا أهمية تعزيز الشراكات المتنوعة وتنسيق المبادرات الدولية للتخفيف من الصدمات الاقتصادية العالمية، لا سيما تلك التي تؤثر على سلاسل الإمداد في مجالات الطاقة والتجارة والأسمدة، والتي تنعكس بشكل مباشر على مواطنيهم.

وجدد البيان التأكيد على “الضرورة المطلقة” لاستعادة حرية الملاحة الآمنة بشكل دائم في مضيق هرمز، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقانون البحار.

سكاي نيوز