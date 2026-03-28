عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم السبت، إطلاق صافرات الإنذار بسبب اعتداء إيراني.

وقالت الوزارة إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم السبت أيضا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع بإحدى المنشآت، التي استهدفها العدوان الإيراني الآثم.

