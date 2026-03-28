عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..

تعرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية محدودة.

اعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض

استهلت موجة التصعيد بعد منتصف ليل الجمعة، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر منصة “إكس” نجاح الدفاعات الجوية في تحييد التهديد قبل وصوله إلى هدفه.

حرائق وإصابات في أبوظبي

في الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي دفاعاتها الجوية ومقاتلاتها لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي باندلاع 3 حرائق في محيط “مناطق خليفة الاقتصادية – كيزاد” جراء سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من جنسية هندية بجروح تتراوح بين المتوسطة والبسيطة، فيما أكدت السلطات استمرار التعامل مع تداعيات الهجوم الذي يأتي بالتزامن مع مرور شهر على اندلاع الحرب في المنطقة.

استهداف ميناء صلالة العماني

وطال التصعيد سلطنة عمان، حيث أعلنت الحكومة العمانية تعرض ميناء صلالة لهجوم بطائرتين مسيرتين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن إصابة أحد العاملين الوافدين في الميناء وأضرار مادية محدودة في إحدى الرافعات.

وأكدت السلطنة إدانتها الشديدة لهذا “الاستهداف الغاشم”، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد، علماً أن عمان كانت قد لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع الحرب.

وكالات