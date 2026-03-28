عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..

اصدر قاضي التحقيق المتعهد بقضية اضرام النار بقطار في سوسة إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم لمواصلة الأبحاث والكشف عن كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وفق ما اوردته اذاعة ديوان اف ام.

وتعود أطوار الحادثة إلى اصطدام درّاجة نارية بقطار مسافرين كان متجهاً من تونس العاصمة إلى مدينة صفاقس على مستوى مقطع السكّة الحديديّة بالقلعة الصغرى.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدرّاجة (37 عاماً) في مكان الواقعة، مما أدى إلى تعطّل حركة السير نتيجة وجود بقايا الدرّاجة على السكّة.

وإثر الحادث، تجمهر عدد كبير من الأشخاص في المكان وعمدوا إلى رشق القطار والسيارات الأمنية وشاحنة تابعة للحماية المدنية بالحجارة، مما ألحق بها أضراراً مادية، قبل أن يتطور الأمر إلى إضرام النار عمداً في إحدى عربات القطار.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم وكل من سيكشف عنه البحث، حيث وجهت لهم تهم إضرام النار بعربات قطار مخصّصة لنقل الأشخاص، تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإضرار بملك الغير ،المشاركة في عصيان والإخلال بالراحة العامة والاعتداء على موظفين أثناء تنفيذ القانون.