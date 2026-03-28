عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة 27 مارس 2026 بأن قراصنة من مجموعة “حنظلة” التي يشتبه بوجود صلات لها بإيران، اخترقوا البريد الإلكتروني الشخصي لكاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، ونشروا عبر الإنترنت وثائق وصورا حصلوا عليها.

ونشر القراصنة صورا لكاش باتيل تعود إلى ما قبل تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي عام 2025، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مصادر مطلعة أكدت صحة الوثائق، كما أكدتها وسائل إعلام أخرى.

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي اللذان تواصلت معهما وكالة الصحافة الفرنسية، عن التعليق.

حنظلة تتبنى..

وأعلنت مجموعة “حنظلة” مسؤوليتها عن عملية الاختراق في رسالة نُشرت على حسابات مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العملية جاءت ردا على مصادرة مكتب التحقيقات الفدرالي لأسماء نطاقات تابعة لها.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 4 مواقع إلكترونية، اثنان منها يحملان اسم “حنظلة”، متحدثة عن ارتباطها بأنشطة “القرصنة الإلكترونية” التي تقوم بها وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

ووفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، تُعتبر مجموعة “حنظلة” إحدى أنشط مجموعات الجرائم الإلكترونية منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، من وجهة نظر العديد من خبراء الأمن السيبراني، مرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

وكالات