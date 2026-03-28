عاجل/ إسرائيل تقصف نووي إيران في 3 مناطق.. وطهران تتوعد..

في اليوم الـ 29 للحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن أكثر من 50 طائرة هاجمت منشآت برنامج إيران النووي في 3 مناطق.

كما أكد استهداف منشأة المياه الثقيلة في أراك، ومصنع مواد متفجرة مرتبط بتخصيب اليورانيوم في يزد.

فيما أفيد عن تعرض رصيف مجمع إنتاج الميثانول في بوشهر جنوب إيران، لهجوم بمقذوفين، وفق ما نقلت وكالة تسنيم. وأشارت إلى أن قصفاً أميركياً إسرائيلياً استهدف مجمعاً صناعياً في ميناء دير في محافظة بوشهر.

وأعلنت شركة الصلب في محافظة الأهواز بجنوب غرب البلاد، أن “إيقاف خطوط الإنتاج في المصنع” بعد تضرر وحدات إنتاج ومنشآت في ضربات أمس الجمعة، طالت مصنعا في الأهواز، ومصنعاً آخر يعود لشركة مباركه في أصفهان (وسط) وهما من الأكبر في إيران.

“سنضع الشروط”

في المقابل، توعدت القوات الإيرانية برد حاسم. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد أبو الفضل شكارجي، أن “بلاده قوية ومنتصرة في الميدان”، وفق زعمه.

كما اعتبر أن “الطرف المنتصر هو من يضع الشروط لإنهاء الحرب، وسيكون أعداء إيران مرغمين على قبولها”، حسب ما نقلت وكالة تسنيم.

كما شددت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على أن أي هجوم على جزيرة خارك سيقابل برد موجع.

