عاجل/ تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل..

أسفرت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل عن فوز ساحق لجميع أعضاء قائمة “الثبات والتحدي” التي يقودها النقابي صلاح الدين السالمي.
وقد جاءت النتائج لتعكس ثقة القاعدة النقابية في هذا التوجه، حيث تصدّر “وجيه الزيدي” القائمة بأعلى نسبة تصويت.
تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد (حسب الأصوات):
وجيه الزيدي: كاتب عام الجامعة العامة للنقل/400 صوت
سلوان السميري: كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية/383
أحمد الجزيري:كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية/373
طاهر المزي البرباري:الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص/345
صلاح الدين السالمي: الأمين العام المساعد (رئيس القائمة)/344
بولبابة السالمي:كاتب عام جامعة القيمين والقيمين العامين/330
نهلة صيادي:قيادية نقابية/ 324
عثمان جلولي:عضو المكتب التنفيذي المتخلي/ 318
سليم البوزيدي:كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز/299
الطيب بحري: كاتب عام جامعة البناء والأخشاب/ 299
جبران بوراوي:كاتب عام الاتحاد الجهوي بسوسة/ 297
مبروك التومي: قيادي نقابي/294
فخر الدين العويتي:كاتب عام جامعة المعادن والإلكترونيك/289
سامية عميد الحاجي:قيادية نقابية/288
صلاح بن حامد: كاتب عام الاتحاد الجهوي بقابس/ 241
وتجدر الاشارة الى انه لم تتمكن أي قائمة منافسة أو مستقلين من خرق قائمة “الثبات والتحدي” وتضمن المكتب الجديد وجهين نسائيين (نهلة صيادي وسامية عميد الحاجي).