عاجل/ تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل..

أسفرت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل عن فوز ساحق لجميع أعضاء قائمة “الثبات والتحدي” التي يقودها النقابي صلاح الدين السالمي.

وقد جاءت النتائج لتعكس ثقة القاعدة النقابية في هذا التوجه، حيث تصدّر “وجيه الزيدي” القائمة بأعلى نسبة تصويت.

تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد (حسب الأصوات):

وجيه الزيدي: كاتب عام الجامعة العامة للنقل/400 صوت

سلوان السميري: كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية/383

أحمد الجزيري:كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية/373

طاهر المزي البرباري:الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص/345

صلاح الدين السالمي: الأمين العام المساعد (رئيس القائمة)/344

بولبابة السالمي:كاتب عام جامعة القيمين والقيمين العامين/330

نهلة صيادي:قيادية نقابية/ 324

عثمان جلولي:عضو المكتب التنفيذي المتخلي/ 318

سليم البوزيدي:كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز/299

الطيب بحري: كاتب عام جامعة البناء والأخشاب/ 299

جبران بوراوي:كاتب عام الاتحاد الجهوي بسوسة/ 297

مبروك التومي: قيادي نقابي/294

فخر الدين العويتي:كاتب عام جامعة المعادن والإلكترونيك/289

سامية عميد الحاجي:قيادية نقابية/288

صلاح بن حامد: كاتب عام الاتحاد الجهوي بقابس/ 241

وتجدر الاشارة الى انه لم تتمكن أي قائمة منافسة أو مستقلين من خرق قائمة “الثبات والتحدي” وتضمن المكتب الجديد وجهين نسائيين (نهلة صيادي وسامية عميد الحاجي).