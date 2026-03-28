عاجل/ ترامب يهدد: هذه الدولة هي التالية بعد فنزويلا وايران..

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، بأن “كوبا هي التالية”، وذلك عقب الهجمات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وقال ترامب في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في ميامي، فلوريدا “كوبا هي التالية، بالمناسبة، لكن تظاهروا أنني لم أقل ذلك، تظاهروا أنني لم أقل ذلك. أرجوكم، أرجوكم، أرجوكم يا وسائل الإعلام، تجاهلوا هذا التصريح. شكرًا جزيلًا. كوبا هي التالية”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن داهم الجيش الأمريكي فنزويلا واقتاد رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته بالقوة الى الأراضي الأمريكية في 3 جانفي الماضي، وشنّ هجمات مشتركة واسعة النطاق مع الكيان الصهيوني على إيران في 28 فيفري.

وتواجه كوبا أزمة اقتصادية وطاقة حادة نتيجة عقود من العقوبات الأمريكية. وأوضحت الأمم المتحدة أن نقص الوقود يدفعها إلى أزمة إنسانية.

في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بأن كوبا “ستسقط قريبًا جدًا”، لكن إدارته ستركز على إيران “في الوقت الراهن”.