عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..

خطير/ الاحتفاظ بتلميذة من أجل شبهة ترويج المخدّرات..وهذه التفاصيل..

عاجل/ صفارات الانذار تدوي في تل أبيب..

عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..

عاجل/ أول رسالة من الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل للسلطة التنفيذية..

2026/03/28

في أول تصريح حصري له عقب توليه الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجه صلاح الدين السالمي رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية، دعاها من خلالها إلى ”ضرورة إعادة الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي”، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل ضرورة قصوى لمصلحة البلاد والشغالين على حد سواء.

وفي تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم السبت 28 مارس 2026، أكد السالمي أن القيادة الجديدة للاتحاد تتبنى نهج التشارك، قائلاً: “أيادينا ممدودة دائما لحوار بناء ومسؤول، غايته الأساسية مصلحة تونس ومصلحة الشغالين.. ونأمل أن يستعيد الحوار الاجتماعي مساره من أجل مصلحة البلاد”.

