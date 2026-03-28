من “نصر الله” إلى بطحاء محمد علي: من هو صلاح الدين السالمي الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل..؟

في لحظة تاريخية فارقة من مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل، توّج المؤتمر العادي السادس والعشرون المنعقد بمدينة المنستير، اليوم السبت، صلاح الدين السالمي أميناً عاماً جديداً للمنظمة، خلفاً لنور الدين الطبوبي. وجاء هذا الانتخاب ليعلن بداية مرحلة جديدة يقودها أحد أبرز الوجوه النقابية التي دعت خلال الأشهر الأخيرة إلى “إصلاح وتحديث” بيت الحشاد.

من هو صلاح الدين السالمي؟..

ينحدر صلاح الدين السالمي من ولاية القيروان، وتحديداً من معتمدية نصر الله. بدأ مسيرته المهنية في سلك التعليم الابتدائي بعد حصوله على شهادة الباكالوريا في تخصص الرياضيات والتقنية. لم يتأخر انخراطه في العمل الميداني، حيث بدأ نشاطه النقابي مبكراً في تسعينيات القرن الماضي، متدرجاً في المسؤوليات من القاعدة إلى القمة.

المسار النضالي: تدرج في المسؤوليات

صقل السالمي تجربته النقابية عبر سلسلة من المناصب القيادية المحلية والجهوية، كان أبرزها:

1997: كاتب عام للاتحاد المحلي للشغل بكل من نصر الله وبوحجلة والشراردة.

2009: كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، وهي المحطة التي عززت حضوره الوطني.

2017: انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي الوطني (أمين عام مساعد) في مؤتمر قمرت، حيث تولى لاحقاً الإشراف على ملفات حيوية منها “قسم الدواوين والمنشآت العمومية” و”الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية”.

“مجموعة الخمسة” ومعركة الإصلاح

برز اسم السالمي بشكل لافت في العامين الأخيرين كقائد لما عرف بـ “مجموعة الخمسة” داخل المكتب التنفيذي. وهي المجموعة التي رفعت لواء “الإنقاذ” وانتقدت بحدة طريقة إدارة المنظمة للملفات الاجتماعية والاقتصادية، محذرة من “تآكل دور الاتحاد” أمام السلطة التنفيذية.

وقد قاد السالمي، رفقة زملائه، حراكاً داخلياً قوياً شمل اعتصامات بمقر الاتحاد، للمطالبة بتقديم موعد المؤتمر الوطني، وهو ما تحقق بالفعل في مارس 2026، حيث نجحت قائمته “الثبات والتحدي” في حسم المعركة الانتخابية بنجاح ساحق.

تحديات المرحلة المقبلة

يستلم صلاح الدين السالمي الأمانة العامة في وقت يواجه فيه الاتحاد تحديات جسيمة، بدءاً من ترميم الوحدة الداخلية للمنظمة، وصولاً إلى استعادة دورها كطرف محاور أساسي في الملفات الاقتصادية الكبرى والقضايا الوطنية، في ظل علاقة متوترة مع السلطة وتحديات معيشية صعبة تواجه الشغالين.