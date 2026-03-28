عاجل/ الاستخبارات التركية تفجرها: هذا هو الهدف من الحرب على إيران..

2026/03/28

أفاد رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، اليوم السبت، بأن الهدف من الحرب على إيران تمهيد الطريق لحرب أهلية بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس.

وقال كالين خلال كلمة بقمة “ستراتكوم” للاتصال الاستراتيجي 2026 في إسطنبول “من بين النتائج المتوقعة للحرب على إيران تمهيد الطريق لحرب أهلية بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس​​​.. لن تساهم تركيا مطلقا في تأجيج نار الفتنة”.

وأشار إلى أن أنقرة تبذل جهودا مكثفة لمنع توسع الحرب في المنطقة، مضيفًا أن ” التطورات الأخيرة في لبنان محاولة لفرض أمر واقع مماثل لما حدث في الجولان عام 1974 وتحويل ذلك إلى سياسة تدمير وضم واحتلال ونكثف جهودنا لمنع ذلك”.

 

 

