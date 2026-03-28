عاجل/ أميركا تحذر رعاياها في هذه الدولة: “انتبهوا من هجمات إيرانية”..

حذرت السفارة الأميركية بدمشق رعاياها في سوريا من تهديدات إيرانية باستهداف مواقع مدنية في دمشق، خاصة الفنادق التي تستضيف أجانب.

وأشارت السفارة في بيان إلى أن إيران سبق أن هاجمت مواقع مدنية بالمنطقة.

وأوضحت أنها على علم بأن بعض الجهات قررت نقل موظفيها بعيداً عن الفنادق.

كما نصحت المواطنين الأميركيين بالاحتماء وتأمين احتياجاتهم، ووضع خطط مغادرة لا تعتمد على الحكومة.

جاء هذا بعدما ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، أن مصادر أمنية إيرانية رصدت استخدام مواقع بارزة في العاصمة السورية دمشق كمراكز لتمركز مستشارين وخبراء أجانب.

وحددت الوكالة، عبر قناتها في “تليغرام”، المواقع في كل من فندق “فورسيزونز” وفندق “شيراتون” في دمشق، إضافة إلى القصر الجمهوري، حيث تُستخدم هذه المواقع كنقاط تجمع وإقامة لهذه الكوادر داخل المدينة، على حد قول المصادر.