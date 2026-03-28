عاجل/ ايران تعلن اغتيال هذه الشخصية رفقة زوجته وعدد من قادة الحرس الثوري..

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن مقتل العالم النووي الإيراني محمد رضا كيا برفقة زوجته في غارة استهدفته بقرية داستاك، في منطقة كياشهر، شمال إيران، وعدد من قادة الحرس الثوري.

ورضا كيا هو عالم نووي إيراني يُعد من المتخصصين في مجالات الفيزياء النووية والهندسة الذرية داخل الجمهورية الإيرانية.

كما ارتبط اسمه بعدد من المؤسسات البحثية الحكومية، وشارك في تطوير التقنيات الأساسية المستخدمة في مراكز الأبحاث النووية الإيرانية.

في السياق ذاته، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل كل من عباس كرمي أحد قادة الحرس الثوري في طهران، وسعيد زنكنة أحد قادة الباسيج في الأهواز.

جاء ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري بهنام رضائي، وكذلك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في هجوم على مدينة بندر عباس جنوبي إيران.