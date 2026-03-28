فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!

اهتزت مدينة سيدي بوزيد ليلة البارحة على وقع حادثة أليمة، تمثلت في العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً متوفاة داخل مقر سكناها الكائن بوسط المدينة.

وحسب المعطيات الأولية الاولية، فإن الهالكة كانت تزاول تعليمها في السنة الثالثة من التعليم الثانوي. وفور اكتشاف الواقعة، تم إعلام السلطات الأمنية والقضائية التي تحولت على عين المكان للمعاينة الأولية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الميدانية، أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بنقل الجثة إلى المستشفى الجامعي بالجهة، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية والملابسات الدقيقة للوفاة.

وتعهدت فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث والتحقيقات في الواقعة، التي لا تزال حيثياتها مجهولة حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التقرير الطبي والتحريات الجارية.