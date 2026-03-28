عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف “صناعات ثقيلة” صهيونية أمريكية بالمنطقة..

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، استهداف “صناعات ثقيلة” صهيونية أمريكية لدى الكيان الصهيوني ومناطق أخرى بصواريخ ومسيرات، ردا على مهاجمة منشآت صناعية في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان نشره الإعلام الإيراني إن قواته البحرية والجوية “استهدفت العديد من الصناعات الثقيلة التابعة للمعتدي” الصهيوني الأمريكي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من المناطق “بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ودُمرت أجزاء منها”.

وتابع أن دفاعاته الجوية أسقطت خلال الهجوم “طائرة استراتيجية أمريكية من طراز MQ9 بدون طيار” في سماء شيراز عندما حاولت استهداف منصات الإطلاق.

كما أصيبت مقاتلة أمريكية من طراز “F-16” في جنوب محافظة فارس، ودُمرت قبل هبوطها في مطار بالسعودية، وفق البيان.

وحذر الحرس الثوري من أن رده التالي سيكون “أشد وطأة” إذا تكرر الهجوم على الصناعات في إيران، مشيرا إلى أن هجوم اليوم “لم يكن سوى تحذير”.