عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..

أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن، السبت، صاروخا مرة أخرى تجاه إسرائيل، في إطار انخراطها إلى جانب إيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: “الحوثيون أطلقوا صاروخا ثانيا على إسرائيل اليوم وتم اعتراضه”.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق، السبت، أنها أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال الحوثيون إن “الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في لبنان وإيران والعراق وفلسطين”.

وأضافت الميليشيا الموالية لإيران أن عملياتها “سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة”.