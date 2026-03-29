تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انه سيتم تسجيل إضطرابات وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأحد 29 مارس 2026 بمدينة عقارب والمراعنية ومنطقة الصغار ومدينة المحرس ومدينة الغريبة ومدينة الصخيرة من ولاية صفاقس.

واوضحت الشركة في بلاغ ان الانقطاع يأتي تبعا لأشغال الصيانة التي برمجتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خطوطها ذات الضغط المتوسط والمنخفض مما سينجر عنها إنقطاع التيار الكهربائي على محطتي الضخ سيدي العلوش والبئر العميقة سيدي العلوش يوم غد الأحد 29 مارس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.