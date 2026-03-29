عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..

أعلنت قناة التلفزيون العربي، ومقرها الرئيسيّ الدوحة، تضرّر مكتبها الواقع في شمال العاصمة الإيرانية جراء صاروخ إسرائيلي أصاب مبناه، الأحد، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

وعرضت القناة عبر منصّة ‘إكس’ مقطعا مصورا مرفقا بتعليق “صاروخ إسرائيلي يستهدف مبنى قناة التلفزيون العربي في العاصمة طهران”. والتقط الفيديو مراسل القناة حازم كلاس، وقال فيه “كنت أقدم رسالتي هنا تماما في مكتب التلفزيون العربي في طهران، وفجأة اصطدم صاروخ هنا في هذا المبنى”.

وعرض كلاس الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكتب، وانتقل إلى الشرفة ليظهر دمارا واسعا في المحيط. وأظهرت اللقطات تضرر ستائر نوافذ المكتب وسقوط حطام زجاجها على أرائك، وتبعثر محتوياته من أجهزة الكترونية.

وأدلى كلاس لاحقا برسالة من أمام المبنى المؤلف من أربع طبقات، بدت فيها واجهته متضررة بشكل كبير خصوصا في الطبقتين الأولى والثانية، بينما كان الغبار يتصاعد في الشارع مع قيام جرافة برفع الركام ووضعه على شاحنة.

وقال إنّ “المنطقة هنا منطقة سكنية وتجارية”، مشيرا إلى أن مبنى مكتب القناة يضم “مركزا للعلاج الفيزيائي، ومحلي حلاقة نسائية، ويضم أيضا عيادة طب أسنان، وفي أسفل البناء يوجد مقهى تم افتتاحه مؤخرا قبيل الحرب”. وأشار إلى أنّ “الأبنية المحيطة… جميعها مناطق سكنية ومناطق تجارية”.

وأشار الى أنّ الضربة أسفرت عن بعض الاصابات الطفيفة لأن “المبنى إداري ومعظم العاملين فيه لم يكونوا متواجدين في هذه الساعة الباكرة”.

أ.ف.ب