هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي تقام على ثلاث دفعات أيام الجمعة 3 والسبت 4 والاحد 5 افريل 2026 انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :
الجمعة 3 افريل 2026:
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى:
مستقبل المرسى – الاولمبي الباجي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت:
النادي البنزرتي – مستقبل سليمان
السبت 4 افريل 2026:
ملعب الشاذلي زويتن:
شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
الملعب الاولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – الترجي الرياضي
ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:
الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي
الاحد 5 افريل 2026:
ملعب حمادي العقربي برادس:
النادي الافريقي – مستقبل قابس
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
النادي الصفاقسي – الشبيبة القيروانية
ملعب 7 مارس ببن قردان:
اتحاد بن قردان – نجم المتلوي