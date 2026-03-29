هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي تقام على ثلاث دفعات أيام الجمعة 3 والسبت 4 والاحد 5 افريل 2026 انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :

الجمعة 3 افريل 2026:

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى:

مستقبل المرسى – الاولمبي الباجي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت:

النادي البنزرتي – مستقبل سليمان

السبت 4 افريل 2026:

ملعب الشاذلي زويتن:

شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري

الملعب الاولمبي بسوسة:

النجم الساحلي – الترجي الرياضي

ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس:

الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي

الاحد 5 افريل 2026:

ملعب حمادي العقربي برادس:

النادي الافريقي – مستقبل قابس

ملعب الطيب المهيري بصفاقس:

النادي الصفاقسي – الشبيبة القيروانية

ملعب 7 مارس ببن قردان:

اتحاد بن قردان – نجم المتلوي

