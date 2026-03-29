فاجعة: مصرع “تيكتوكوز” بشكل مأساوي بسبب تصوير فيديو..

توفيت مؤثرة مصرية ناشطة على تطبيق “تيك توك”، إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر في فندق مهجور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووُقّع محضر بالواقعة.

وبدأت تفاصيل الحادث عندما استقبلت غرفة عمليات النجدة، السبت، بلاغاً عن سقوط فتاة من الطابق الثاني عشر بفندق مهجور في الهرم، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها.

من جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية فوراً إلى موقع البلاغ، وتبين بعد الفحص أن الفتاة مؤثرة على “تيك توك”.

وكانت الفتاة قد صعدت لتصوير مقطع فيديو من الطابق الثاني عشر، بهدف زيادة المتابعات والمشاهدات، مما أدى إلى سقوطها ووفاتها متأثرة بإصاباتها.

إلى ذلك، كشفت التحريات الأمنية أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عاماً، وانضمت حديثاً إلى عالم التواصل الاجتماعي. صعدت إلى أعلى الفندق برفقة صديقتيها اللتين تعملان بالأمن في الفندق المهجور. استقلت الفتيات الثلاث المصعد إلى الطابق الثاني عشر، ولم تنتبه الفتاة المتوفاة لوجود فتحة في المصعد، مما أدى إلى سقوطها ووفاتها، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد.

من جانبها، تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وظروفه.

