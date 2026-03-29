عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا إيرانيا استهدف، عصر الأحد، مصنعا للكيماويات قرب مدينة بئر السبع، في جنوب إسرائيل، مؤكدة أن المنشأة تحتوي على مواد خطرة، وأن الاستهداف أسفر عن تسرّب مواد خطرة من داخل المصنع.

وأضافت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا مشددا على محيط المصنع المستهدف، وقررت إخلاء المنطقة من السكان كإجراء احترازي.

في الأثناء، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابة واحدة على الأقل جراء القصف الإيراني، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

من جانبه، حذر الدفاع المدني الإسرائيلي من الاقتراب من محيط مصنع الكيماويات الذي تعرض للاستهداف، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

كما أعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية أنها دفعت بطواقمها المختصة إلى موقع الحادث للتحقق من الأضرار المحتملة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن فرق الإطفاء الإسرائيلية تواصل جهودها للسيطرة على حرائق اندلعت داخل مصنع الكيماويات في بئر السبع، عقب إصابته بضربة مباشرة.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن طواقمها تعمل على إغلاق خزانات داخل المصنع المتضرر، بالتوازي مع مراقبة مستويات جودة الهواء في المناطق المحيطة.

وأضافت الهيئة أنها تعالج تسرب مواد خطرة من داخل المنشأة نتيجة الاستهداف، مشيرة إلى أن احتواء الحريق بالكامل قد يستغرق عدة ساعات.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومناطق واسعة من وسط إسرائيل، بالتزامن مع رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تلك المناطق، كما أعلنت إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة ومناطق واسعة من جنوب إسرائيل.

ويأتي استهداف المصنع الإسرائيلي بصواريخ إيرانية بعد يومين من هجمات إسرائيلية واسعة استهدفت عددا من المصانع والمنشآت الحساسة بإيران، فقد استهدفت إسرائيل، يومي الخميس والجمعة، منشآت رئيسية لإنتاج الحديد والصلب في إيران، ومواقع صناعية أخرى، وهو ما اعتبرته طهران تصعيدا خطيرا، وقالت إنه سينقل الحرب إلى مرحلة جديدة.

