عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..

قالت إيران إنها مستعدة للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة واتهمت واشنطن اليوم الأحد بالإعداد لذلك الهجوم رغم سعيها للتفاوض، وذلك في وقت عقدت فيه دول ‌من المنطقة محادثات في باكستان لمناقشة سبل وقف الحرب.

وسيجتمع اليوم وزراء خارجية باكستان ‌والسعودية وتركيا ومصر في إسلام اباد لمناقشة سبل إنهاء الحرب الدائرة منذ شهر وقتلت الآلاف وتسببت في أكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

واتهم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) الولايات المتحدة بأنها تبعث برسائل عن مفاوضات محتملة وهي ⁠تخطط سرا لإرسال قوات برية، وأضاف أن إيران مستعدة للرد إذا نشرت الولايات المتحدة قوات برية.

وقال “ما دام الأمريكيون يسعون لاستسلام إيران، فسيكون ردنا هو أننا لن نقبل أبدا بالهوان”.

و أرسلت واشنطن ⁠آلافا من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط. وقال الجيش الأمريكي أمس السبت إن الفرقة الأولى من بين فرقتين وصلت يوم الجمعة على متن سفينة هجوم برمائي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت عن مسؤولين أمريكيين القول إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لعمليات ⁠برية في إيران قد تستمر لأسابيع، وربما تشمل مداهمات تنفذها قوات عمليات خاصة وقوات المشاة التقليدية. وأفادت الصحيفة بأنه من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على خطط نشر قوات برية.

وذكرت رويترز أن البنتاجون يدرس عمليات عسكرية قد تشمل نشر قوات برية في إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها دون قوات برية. لكنه أقر بأنها تنشر بعض القوات في المنطقة حتى يحظى ترامب “بأقصى” قدر من المرونة لتعديل الاستراتيجية.

وتستضيف باكستان، وهي وسيط محتمل بين واشنطن وطهران، محادثات اليوم الأحد، بعد يوم من تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وعقد إسحق دار وزير خارجية باكستان اجتماعين منفصلين مع نظيريه من مصر وتركيا قبل المشاورات الرباعية.

وقال مصدر مطلع إن تواصلا على المستوى العسكري يجري بالتوازي من خلال اتصالات متكررة بين ​قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

وأشار مصدر تركي مطلع إلى أن أنقرة تعمل مع دول أخرى على اقتراح لفتح مضيق هرمز، وهو أمر أساسي لخفض التصعيد بشكل عام.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن أولوية تركيا هي التوصل لوقف لإطلاق النار. وقال “ضمان المرور الآمن للسفن يمكن أن يمثل إجراء مهما لبناء الثقة في هذا الصدد”.