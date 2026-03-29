عاجل/ بريطانيا تستعد لإرسال سفينة الإنزال البرمائية “آر إف أيه لايم باي” إلى مضيق هرمز..

2026/03/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت صحيفة “ذا تايمز”، اليوم الأحد، بأن بريطانيا تستعد لإرسال سفينة الإنزال البرمائية “آر إف أيه لايم باي” إلى مضيق هرمز مجهزةً بأسطول من طائرات مسيرة للمساعدة في الكشف عن الألغام بالمضيق وإزالتها.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر: “تستعد المملكة المتحدة لإرسال سفينة إنزال برمائية تابعة للبحرية الملكية، مُجهزة بأسطول من الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل للكشف عن الألغام، إلى مضيق هرمز​​​… وقد وافق وزير الدفاع جون هيلي على وضع خطط لإرسال السفينة إلى مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام”.

وأضافت أن سفينة “آر إف أيه لايم باي” ستُجهز في ميناء جبل طارق، فيما صرح مصدر بوزارة الدفاع البريطانية للصحيفة بأن “قرار توجيه السفينة إلى المضيق لم يُتخذ بعد”.

