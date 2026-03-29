عاجل/ المرشد الأعلى الايراني مجتبئ خامنئي يوجه هذه الرسالة..

توجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالشكر للشعب العراقي والقيادة الدينية على دعمهم إيران “في مواجهة العدوان”.

ونقل إعلام عراقي عن مصادر سياسية قولها إن مجتبى خامنئي، وجه رسالة إلى القادة السياسيين في العراق، تضمنت مواقف تتعلق بالأوضاع الراهنة والعلاقة مع العراق.

وقالت المصادر، إن وفداً ضم عددا من الشخصيات العراقية والإيرانية، التقت برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وسلّمه رسالة شخصية من مجتبى خامنئي، عبّر فيها عن شكره للشعب العراقي على دعمه ومساندته لإيران خلال الحرب الحالية، مؤكداً تقدير طهران لهذا الموقف.

وأشارت المصادر، إلى أن “الرسالة تضمنت أيضاً تأكيد وقوف إيران إلى جانب العراقيين، فضلاً عن دعمها موقف الإطار التنسيقي بشأن ترشيح نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء”.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 يناير الماضي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 27 يناير الماضي، أن واشنطن لن تواصل دعم العراق إذا عاد المالكي إلى رئاسة الوزراء، في حين قال المالكي لاحقاً إنه سيرحب بقرار استبدال ترشيحه إذا صدر عن التحالف الذي رشحه.

“العربية.نت “