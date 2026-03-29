نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل

يكون الطقس، هذه الليلة، أحيانا كثيف السحب بجهات الوسط ومحليا بالمناطق الساحلية الشمالية وبالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

أما البحر فمضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية، وتتراوح الحرارة ليلا بين 3 و9 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و15 درجة ببقية الجهات.