عاجل/ إيران تهدد بضرب هذه المؤسسات الأمريكية في الشرق الأوسط..

هدد الحرس الثوري الإيراني، باستهداف الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أمريكية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية «إذا أرادت الحكومة الأمريكية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 مارس ظهراً».

ونصح الحرس الثوري موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأمريكية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وتوجد فروع لجامعات أمريكية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.