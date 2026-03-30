فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا

أظهرت فرنسا ​عمق تشكيلتها وقوتها ‌الهجومية ‌في الفوز 3-1 ‌على كولومبيا امس الأحد، في آخر مبارياتها الودية ⁠قبل إعلان المدرب ديديه ديشان عن تشكيلته لكأس ​العالم لكرة القدم 2026.

ورغم أن ⁠المنتخب الفرنسي لعب بتشكيلة مختلفة تماما عن ⁠الفريق المميز الذي فاز 2-1 على البرازيل يوم الخميس، لكنه أثبت أنه أقوى من الجميع، بعدما سجل ديزيري دوي ​هدفين وأضاف ماركوس تورام هدفا آخر ليحقق فوزا سهلا.

وقلص ‌جامينتون كامباز الفارق لصالح كولومبيا، التي سرعان ما تغلب ⁠عليها المنافس رغم ‌البداية الجيدة.

ورغم الانتقادات التي وجهت إليها أحيانا لتفضيلها اللعب بتحفظ على حساب إعطاء الحرية للاعبين، لكن فرنسا، خلال مباراتين وديتين، جمعت ‌بين الأسلوب والكفاءة، ⁠وتتجه نحو كأس العالم الذي سيقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية القادمين بثقة متزايدة ‌قبل الحملة ⁠الأخيرة لديشان في قيادة الفريق.