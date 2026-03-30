فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا

أظهرت فرنسا عمق تشكيلتها وقوتها الهجومية في الفوز 3-1 على كولومبيا امس الأحد، في آخر مبارياتها الودية قبل إعلان المدرب ديديه ديشان عن تشكيلته لكأس العالم لكرة القدم 2026.
ورغم أن المنتخب الفرنسي لعب بتشكيلة مختلفة تماما عن الفريق المميز الذي فاز 2-1 على البرازيل يوم الخميس، لكنه أثبت أنه أقوى من الجميع، بعدما سجل ديزيري دوي هدفين وأضاف ماركوس تورام هدفا آخر ليحقق فوزا سهلا.
وقلص جامينتون كامباز الفارق لصالح كولومبيا، التي سرعان ما تغلب عليها المنافس رغم البداية الجيدة.
ورغم الانتقادات التي وجهت إليها أحيانا لتفضيلها اللعب بتحفظ على حساب إعطاء الحرية للاعبين، لكن فرنسا، خلال مباراتين وديتين، جمعت بين الأسلوب والكفاءة، وتتجه نحو كأس العالم الذي سيقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية القادمين بثقة متزايدة قبل الحملة الأخيرة لديشان في قيادة الفريق.