الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الحادية والعشرين

في ما يلي برنامج الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت 4 والاحد 5 افريل القادم، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :

السبت 4 افريل 2026:

المجموعة الاولى:

ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين الرياضية – المحيط القرقني

ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس

المجموعة الثانية:

ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – جمعية أريانة

ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب جلمة: نسر جلمة – سبورتينغ المكنين

ملعب القصرين: مستقبل القصرين – النادي القربي

ملعب ساقية الداية: تقدم ساقية الداير – القلعة الرياضية

ملعب الرديف: هلال الرديف – امل بوشمة

الأحد 5 افريل 2026:

المجموعة الاولى:

ملعب بوسالم:

اتحاد بوسالم – امل حمام سوسة

ملعب الرقبي بمساكن:

هلال مساكن – بعث بوحجلة

ملعب الشابة:

الهلال الشابي – نادي حمام الانف

ملعب عقارب:

كوكب عقارب – مكارم المهدية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:

اتحاد تطاوين – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة

المجموعة الثانية:

ملعب قابس:

الملعب القابسي – قوافل قفصة