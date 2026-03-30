الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الحادية والعشرين

في ما يلي برنامج الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام على دفعتين يومي السبت 4 والاحد 5 افريل القادم، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :
السبت 4 افريل 2026:
المجموعة الاولى:
ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين الرياضية – المحيط القرقني
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس
المجموعة الثانية:
ملعب معز الطويهري بجندوبة: جندوبة الرياضية – جمعية أريانة
ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب جلمة: نسر جلمة – سبورتينغ المكنين
ملعب القصرين: مستقبل القصرين – النادي القربي
ملعب ساقية الداية: تقدم ساقية الداير – القلعة الرياضية
ملعب الرديف: هلال الرديف – امل بوشمة
الأحد 5 افريل 2026:
المجموعة الاولى:
ملعب بوسالم:
اتحاد بوسالم – امل حمام سوسة
ملعب الرقبي بمساكن:
هلال مساكن – بعث بوحجلة
ملعب الشابة:
الهلال الشابي – نادي حمام الانف
ملعب عقارب:
كوكب عقارب – مكارم المهدية
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:
اتحاد تطاوين – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة
المجموعة الثانية:
ملعب قابس:
الملعب القابسي – قوافل قفصة