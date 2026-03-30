عاجل/ بداية من اليوم..تقلبات جوية..

يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تصل سرعتها مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات.

ويتواصل نزول الأمطار يومي الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 01 أفريل 2026 بالشمال ومحليا الوسط وتكون غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع هبوب رياح قوية بأغلب الجهات.

كما تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة بالشمال والمناطق الغربية حيث يتراوح أقصاها بين 10 و 14 درجة ولا تتجاوز 08 درجات بالمرتفعات مع تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية للشمال والوسط يوم الثلاثاء أثناء الليل.