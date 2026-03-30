عاجل/ مرصد المرور يدعو مستعملي الطريق في هذه الولايات إلى الحذر..

نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة، خاصة بولايات زغوان و تونس الكبرى و نابل و جندوبة و الكاف و سليانة و القيروان و القصرين و باجة وبنزرت، دعا المرصد التونسي للمرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

كما دعا إلى التخفيض من السرعة لتتناسب مع حالة الطريق ومستوى الرؤية، خاصة عند بداية نزول المطر لتفادي الانزلاقات و مضاعفة مسافة الأمان والانتباه لاختلال توازن العربات بسبب الرياح القوية، خاصة على الجسور وفي الطرقات المفتوحة (خاصة الدراجات النارية والشاحنات).

وأوصى المرصد أيضا بإشعال الأضواء (استعمال أضواء التقاطع لتحسين الرؤية ولتكونوا مرئيين لبقية السواق عند كثافة السحب أو تهاطل الأمطار) وتفادي الوقوف أو ركن السيارات تحت الأشجار أو اللوحات الإشهارية تحسباً لقوة هبات الرياح.