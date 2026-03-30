تصفيات اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة الثالثة): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 2-1

تفوق المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة مساء اليوم الاثنين على نظيره الليبي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثالثة من تصفيات اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة التي تحتضنها مدينة بنغازي الليبية من 22 مارس الجاري الى 5 أفريل القادم والمؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا 2026.

ويدين المنتخب التونسي في فوزه لكل من محمد عثمان بن حسين (19) ومحمد منصف الثابتي (55) من ضربة جزاء, في حين جاء هدف المنتخب الليبي عن طريق اللاعب عبد الرحمان ابو زيادة (12).

وكان المنتخب التونسي قد انهزم خلال الجولة الاولى من التصفيات ضد نظيره المغربي 2-صفر و خسر ضمن الجولة الثانية امام المنتخب المصري 1-صفر.

وفي ما يلي تذكير بالنتائج الحاصلة والترتيب:

الجولة الأولى

24 مارس 2026

المغرب – تونس 2-0

الجزائر – ليبيا 5-1

الجولة الثانية

27 مارس 2026

تونس – مصر 0 – 1

الجزائر – المغرب 0 – 3

الجولة الثالثة

30 مارس 2026

ليبيا – تونس 1-2

مصر – المغرب

الجولة الرابعة

2 أفريل 2026

ليبيا – مصر

تونس – الجزائر

الجولة الخامسة

5 أفريل 2026

الجزائر – مصر

المغرب – ليبيا

الترتيب ن ل

المغرب 6 2

الجزائر 3 2

مصر 3 1

تونس 3 3

ليبيا 0 2

ملاحظة: يتاهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى النهائيات القارية