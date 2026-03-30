السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين..#خبر_عاجل

وقال الوزارة السعودية في بيان إنه تم ” اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية”​​​.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فيفري الماضي، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الصهيونية وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ “ردّ غير مسبوق”. وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل) والكيان الصهيوني والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.