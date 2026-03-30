من بينهم إطارين أحدهما في السلك الأمني: الاطاحة بعصابة للتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..

2026/03/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابندائية بالمهدية وليد الشطربي الاحتفاظ بتسعة أشخاص، من بينهم إطار سامٍ بالوظيفة العمومية وإطار أمني مباشر وآخر متقاعد، وذلك بعد ورود معلومات لفائدة النيابة العمومية حول نشاط عصابة مختصّة في مجال التنقيب عن الآثار بأرض مُصنّفة ذات صبغة أثريّة.

وأضاف الشطربي في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ ممثّل النيابة العموميّة تحوّل إلى مكان الواقعة بمعيّة الضابطة العدليّة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش مما أسفر عن حجز مجموعة من القطع النقديّة يشتبه في كونها أثريّة

وتمّ حجز مُعدّات تستعمل في التنقيب، إلى جانب كتب شعوذة وسخر وعملة أجنبيّة.

وأشار الشطربي إلى أنّ الفرقة المركزيّة الثانية لمُكافخة الإجرام ببن عروس تعهّدت بالموضوع، كما تمّ فتح بحث عدلي من أجل تكوين وفاق قصد التنقيب عن الآثار وغسيل الأموال إضافة إلى تحرير محضر ديواني في الغرض.

