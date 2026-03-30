عاجل/ بداية من هذا التاريخ: اقرار اجراء جديد للحصول على التأشيرة الأمريكية من تونس..

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار (حوالي 43 ألفا دينارا) على جميع التونسيين الذين تمت الموافقة على منحهم تأشيرة من نوع الأعمال أو السياحة، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2026.

وأوضحت السفارة، وفق بلاغ صادر عنها، أن هذا الشرط ينطبق على طالبي التأشيرة الجدد وعلى من يقومون بتجديدها بداية من التاريخ المذكور، مشيرة إلى أنه لا يشمل حاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة قبل 2 أفريل 2026.

وأضاف البلاغ أن المتقدمين المقبولين سيحصلون، بعد دفع الضمان، على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه سيتم إرجاع مبلغ الضمان المالي في حال الالتزام التام بشروط التأشيرة.

وحذرت السفارة، في سياق متصل، طالبي التأشيرة من الدفع المسبق لتجنب التعرض لعمليات احتيال من قبل وسطاء، مبيّنة أن الدفع المبكر لا يضمن الحصول على التأشيرة وأن أي مبلغ يُدفع قبل المقابلة يعتبر غير قابل للاسترداد.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الطلبة المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الدراسة غير معنيين بشرط الضمان المالي المذكور.