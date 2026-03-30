الفيديو أثار صدمة واسعة: القبض على شخص تحرش بطفلة 9 سنوات داخل مصعد بناية..!

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى مما أثار صدمة لدى نشطاء على الفيسبوك، ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة محافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد القائم على النشر والمجنى عليها، حيث أفاد والد الطفلة (9 سنوات) بأنها تعرضت للتحرش أثناء صعودها برفقة والدها بالمصعد، فيما لاذ المتهم بالهرب فور الواقعة.

وعقب التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.