صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط أحدثت اضطرابات اقتصادية وصدمة عالمية..

أكد ‌صندوق النقد الدولي اليوم أن الحرب في الشرق الأوسط ‌أحدثت اضطرابات خطيرة في اقتصادات العديد من الدول كما أنها تلقي بظلالها ‌على التوقعات المستقبلية للعديد من الاقتصادات التي كانت قد بدأت للتو في التعافي من ‌أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار الاقتصاديون في الصندوق أكدوا أن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران تسببت في صدمة عالمية “غير متكافئة” تختلف من دولة لأخرى، كما تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

ووفقا للمدونة تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنى ‌التحتية بالمنطقة تسببا في أكبر اضطراب تشهده أسواق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدى استمرار الحرب واتساع رقعة انتشارها وحجم الأضرار التي تلحقها بالبنى التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار الصندوق إلى أن الأمن الغذائي عرضة للخطر في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها نظرا لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تقلص فيه كثير من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وجاء في المدونة “على الرغم من أن الحرب قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، تؤدي جميع ‌الطرق إلى ‌ارتفاع ‌الأسعار وتباطؤ النمو”.

وقال الصندوق إنه سيصدر تقييما أكثر شمولا في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المقرر نشره في 14 أفريل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.

وذكر معدو التقرير أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سيتأجج التضخم عالميا، لافتين إلى أن التاريخ ‌يشير إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو.

وقالوا إن الحرب قد تغذي أيضا التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، وهو ما قد يترجم إلى زيادة في الأجور والأسعار، مما يجعل من الصعب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد.