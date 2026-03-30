عاجل/ دوي سلسلة من الانفجارات في إيران..

دوت سلسلة انفجارات في أماكن عدة من إيران مساء اليوم الاثنين وسط استمرار الحرب بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع 3 انفجارات في جنوب مهرآباد في طهران، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية شرق العاصمة الإيرانية. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن قصف مخزن ذخائر غرب طهران بالإضافة لموقع في ساحة ملت بالعاصمة الإيرانية وموقع آخر في حي رجائي بالمدينة.

كما أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى وقوع انفجارات في مدينة مشهد وفي ميناء معشور بالأهواز. كذلك هزت انفجارات متزامنة مدن أصفهان وتبريز وشهر رضا ومطار بندر عباس.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت، خلال هجمات على إيران، أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتمركزة بالقرب من شواطئ بحر قزوين.

وذكر في بيان أن الأهداف التي تعرضت للهجمات تقع في منطقة حرجية شمالي إيران “بالقرب من بحر قزوين”، على بعد 1600 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية.

