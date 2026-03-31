عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..

بعد إعلان مؤسسة البترول الكويتية أن ناقلة النفط الكويتية العملاقة “السالمي” تعرضت لاستهداف مباشر فجر اليوم الثلاثاء في هجوم إيراني، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطفاء الحريق، وانتهاء التعامل مع حادث ناقلة النفط الكويتية.

كما أوضح المكتب في بيان أنه لم يحصل أي تسرب نفطي إلى المياه، كما لم تسجل أي إصابات.

أتى ذلك، بعدما ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن الناقلة تعرضت “لاستهداف إيراني مباشر آثم أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضافت أن “الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة، واندلاع حريق على متنها، مع وجود احتمالية تسرب نفطي في المياه المحيطة”.

وكانت طهران أطلقت منذ تفجر الحرب قبل أكثر من أربعة أسابيع، تهديدات وهجمات عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي. كما أطلقت صواريخ ومسيرات نحو دول الخليج زاعمة استهداف قواعد ومصالح أميركية.

وكالات