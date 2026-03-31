عاجل/ تقلبات جوية اليوم وغدا..ووزارة الفلاحة تحذر..

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين، تبعا للتغيرات الجوية المتوقعة اليوم وغدا إلى تأمين البيوت المحمية وتثبيت مختلف التجهيزات الفلاحية وحماية الماشية من البرد والأمطار الغزيرة، وتوفير المأوى الملائم لها مع تجنّب القيام بالتدخلات الفلاحية خلال فترات هبوب الرياح القوية وتساقط الأمطار

كما أوصت البحارة بتجنّب الإبحار خلال فترة هبوب الرياح القوية وارتفاع مستوى اضطراب البحر وملازمة الحذر عند الرسو بالموانئ، مع تأمين القوارب ومعدات الصيد ومتابعة النشرات الجوية البحرية بصفة مستمرة والالتزام الصارم بتعليمات السلامة الصادرة عن السلط المختصة.

وأكدت على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح والممتلكات وفق بلاغ تحذيري اصدرته الثلاثاء 31 مارس.