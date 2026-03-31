تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية

تألّق زيت الزيتون التونسي عالميًا بعد نجاح 40 مؤسسة محلية في حصد أكثر من 60 ميدالية خلال المسابقة الأفروآسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز 2026، التي أقيمت بتونس من 23 إلى 26 مارس. ويعكس هذا الإنجاز تطور المنتج التونسي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، ويؤكد التقدّم في مجالات الجودة والتميّز والترويج الخارجي.

ويؤكد الخبراء أن هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتيجة لتطور منظومات الإنتاج، العصر والتعبئة، وارتفاع وعي الفاعلين بأهمية التموقع تحت علامة تونسية متميزة. كما يعكس دور الجهود المشتركة بين السلطات، المؤسسات المهنية، المنتجين والخبراء في تعزيز جودة الزيت التونسي وتحويلها إلى مكاسب اقتصادية وتجارية واستثمارية.

وتكتسب المسابقات الدولية أهمية خاصة لأنها لم تعد مجرد تكريم رمزي، بل منصات لرفع معايير الجودة وتشجيع الابتكار وتوسيع الحضور التجاري للعلامات الوطنية في الأسواق الخارجية، خصوصًا في أسواق الخليج وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

ويُعدّ هذا التتويج مؤشرًا على تحول قطاع زيت الزيتون التونسي من التركيز على التصدير الكمي إلى التمركز النوعي، ما يعزّز الأسعار، الهوامش، وصورة تونس كمنتج فلاحي راقٍ يحمل بعدًا اقتصاديًا وثقافيًا في الوقت نفسه. ومع أكثر من 60 ميدالية، يثبت الزيت التونسي موقعه على الخارطة العالمية ويصبح سفيرًا اقتصاديًا وثقافيًا للبلاد.