تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بأنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 95 مليون دينار لدعم وتمويل الشركات الأهلية، في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة 2023 – 2026. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي ودعم المبادرات المحلية، عبر اتفاقيات مع البنوك العمومية والخاصة بشروط تفاضلية، بالإضافة إلى تمكين هذه الشركات من الاستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محددة.

وأوضح الوزير أنه إلى حدود ديسمبر 2025، تم تمويل 63 شركة أهلية وإصدار 39 إشعار تمويل شملت مختلف الولايات التونسية. كما أشار إلى تطوير منظومة التكوين المهني ومكاتب التشغيل وفق مقاربة تكاملية تلبي حاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والإحصائيات الدقيقة لسوق العمل.

وأشار رياض شوّد إلى أن مخطط التنمية الجديد للفترة 2026 – 2030 يمنح المجالس المحلية والجهوية دورًا أكبر في اقتراح المشاريع التنموية، على أن يتم إقرار المشاريع الجديدة بناءً على نتائج التشاور المحلي والوطني.