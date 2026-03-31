وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة

أدى وزير التربية، نور الدين النوري، صباح الثلاثاء زيارة إلى ولاية سوسة لتفقد تقدم مشاريع الصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التعليمية، والاطلاع على واقع البنية التحتية وحاجياتها، بهدف تعزيز ظروف العمل التربوي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للتلاميذ والإطار التربوي، وفق بلاغ الوزارة.

وشملت الزيارة معهد عثمان الشطي بمدينة مساكن، حيث أشرف الوزير على موكب تحية العلم وتفقد مكونات المعهد، ومتابعة انطلاق أشغال الصيانة والتهيئة. كما زار الوزير عدة مدارس ابتدائية، إعداديات ومعاهد ثانوية من بينها المدرسة الابتدائية الكنائس، الشرائشير، علي بلحاج، حي الزهور، الإعدادية النور، معهد المكفوفين، معهد الجوهرة، معهد حمام سوسة 01، والمدرسة الإعدادية بالقلعة الكبرى.

وتتواصل زيارة الوزير طوال اليوم للإشارة إلى انطلاق إنشاء بعض الأقسام والمؤسسات التربوية بالجهة، بما يساهم في تحسين بيئة التعلم وجودة العملية التربوية.