تفكيك شبكة لتهريب ”مخدر التمرة” في بطونهم والاحتفاظ بـ7 عناصر..وهذه التفاصيل..

عاجل/ إيران تستهدف ناقلة نفط في دبي..

اليوم..أمطار رعدية وغزيرة بهذه المناطق..#خبر_عاجل

عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..

وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة

2026/03/31 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أدى وزير التربية، نور الدين النوري، صباح الثلاثاء زيارة إلى ولاية سوسة لتفقد تقدم مشاريع الصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التعليمية، والاطلاع على واقع البنية التحتية وحاجياتها، بهدف تعزيز ظروف العمل التربوي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للتلاميذ والإطار التربوي، وفق بلاغ الوزارة.

وشملت الزيارة معهد عثمان الشطي بمدينة مساكن، حيث أشرف الوزير على موكب تحية العلم وتفقد مكونات المعهد، ومتابعة انطلاق أشغال الصيانة والتهيئة. كما زار الوزير عدة مدارس ابتدائية، إعداديات ومعاهد ثانوية من بينها المدرسة الابتدائية الكنائس، الشرائشير، علي بلحاج، حي الزهور، الإعدادية النور، معهد المكفوفين، معهد الجوهرة، معهد حمام سوسة 01، والمدرسة الإعدادية بالقلعة الكبرى.

وتتواصل زيارة الوزير طوال اليوم للإشارة إلى انطلاق إنشاء بعض الأقسام والمؤسسات التربوية بالجهة، بما يساهم في تحسين بيئة التعلم وجودة العملية التربوية.

