هذه آخر استعدادات الجهات التونسية لموسم الحج..

كشف المدير العام المساعد لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، غسّان العليوي، ان الجهات التونسية وفي اطار حسن الاستعداد لموسم الحجّ لهذه السنة والتحضير اللوجستي، تسوّغت ثلاثة فنادق في مكة المكرمة قريبة من الحرم المكّي الى جانب كراء 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصف الأول بعد الحرم المدني.

وافاد العليوي، خلال مشاركته في اشغال الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيّين، الذي انعقد، مؤخرا بالعاصمة، وأشرف عليه وزير الشؤون الدينية، أنّه يتمّ الآن تجهيز مخيّم عرفة بما يلزم لضيوف الرّحمن، ويجري العمل، ايضا، على انتقاء أفضل الخدمات في مخيم منى. وأضاف أن تقليص عدد بعثة مكتب حجّاج تونس وخاصّة المؤطّرين لن يثنيهم عن مواصلة النجاح ومضاعفة الجهد.

وأوصى المتحدث، المؤطّرين بالتواصل مع الحجيج في تونس من خلال الاجتماع المباشر معهم أو عن طريق اللقاءات التوعوية، بما يسهّل عملهم الميداني في البقاع المقدّسة وحسن إدراتهم وتأطيرهم للمجموعة المناطة بعهدة كلّ مؤطر فيهم في الفترات الحرجة والحساسة وإيجاد الحلول المثلى واحتوائهم واكتساب ثقتهم.

وأكّد ممثّل وزارة الصّحة، محمد السّوسي، متابعة وزير الصحة لمختلف التحضيرات وتوصياته بالعناية الصحيّة المتواصلة بضيوف الرّحمن، معتبرا أنّ مكتب حجاج تونس سيكون خير ممثل لبلاده بين مختلف البعثات الإسلاميّة.

ومن جانبه عبر ممثل السلطات السعودية، سعود بن محمّد الزيني، عن اعتزاز شركة إكرام الضّيف بالعمل مع مكتب حجّاج تونس لتحقيق الهدف المشترك والمتمثّل في “حج ميسّر وخدمة راقية ورضى يليق بضيوف الرحمن”.

وأثنى على جهود تونس في خدمة الحجيج التي لا يعتبرها مجرّد عمل عادي فحسب بل هي رسالة وشرف ومسؤولية وتجربة إنسانية عظيمة وأكّد اأنّ الملتقى التكويني يمثل خطوة استرايجية مهمة للرفع من كفاءة الأداء وتوحيد الرؤية

وأفاد أنّ الموسم الجديد سيشهد نقلة نوعية في الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتجويد الخدمات داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد لتنفيد العديد من المبادرات الجديدة ومن اهمها مبادرة الحاج بلا حقيبة وتعني وصول حقيبة الحاج إلى مقرّ سكنه بيسر وسهولة وضمان حقوق الحاج وذلك عن طريق توحيد الرسائل الإرشادية والتوعوية وتحديث أساليب التواصل والتوعية للحاج علاوة على ضمان حصول الحاج على بطاقة نسك فور وصوله للمملكة سواء بمكة أو بالمدينة.

وتواصل الملتقى بتدارس جملة من المحاور أبرزها الإجراءات التنظيمية الخاصّة بموسم حجّ 1447هـ/ 2026 م وقدّمها ممثلا شركة إكرام الضّيف السعوديّة بالإضافة إلى خصوصية مواقع المخيّمات والطرقات المؤدية إليها وإجراءات النفرة، وقدّمها حمزة حواص ونور الدين بن بوبكر عن الشركة فضلا عن تكوين في مبادئ الإسعافات الأولية قدّمها العقيد بالحماية المدنية، نعمان ساسي

كما تم التركيز على تأطير الحجيج بالفنادق من خلال التسكين والتصعيد والترحيل والحياة اليومية للحاج بالنزل.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية التونسية حددت تسعيرة الحج لموسم 1447هـ / 2026م بـ 20 ألفاً و930 ديناراً.

وتشمل هذه التكلفة الإقامة والخدمات (17 ألف دينار) وتذكرة السفر (3 آلاف و930 دينار). وشهدت التسعيرة ارتفاعاً طفيفاً بـ 230 ديناراً عن موسم 2025، وتخص 982 10 حاجا.