فاجهة تهز هذه المنطقة: مقتل عجوز وصدمة بخصوص هوية المشتبه فيه..!

تمكنت الوحدات الأمنية بقربة الجنوبية من إيقاف شاب يُشتبه في تورّطه في قتل جدّته بمنطقة الحمادة التابعة لمعتمدية الميدة من ولاية نابل، وذلك على خلفية تطورات جديدة في القضية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، حين تم العثور على جثة الضحية داخل منزلها، حيث تم في مرحلة أولى ترجيح فرضية الوفاة الطبيعية. غير أن تقرير الطب الشرعي كشف لاحقاً أن الوفاة كانت نتيجة عملية خنق، يُرجّح تنفيذها باستعمال وسادة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لإذاعة ديوان أف أم.

وبناءً على نتائج التقرير، باشرت الوحدات الأمنية تحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المشتبه به يوم أمس، ليتبيّن أنه حفيد الضحية.

ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها.