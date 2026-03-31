نقابة الصحفيين تستنكر الحكم القضائي الصادر ضد الصحفي غسان بن خليفة..

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحُكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة، لمدة سنتين.

واعتبرت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ “استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين، “يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي، ومع الالتزامات الدولية الملتزمة بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة”.

كما حذرت من خطورة ما اعتبرته “اعتمادا على تقارير فنية ضعيفة التعليل” كأساس للإدانة، نظرا لما يشكله ذلك من “انتهاك صريح لقرينة البراءة” وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وفق تقديرها.

وجددت النقابة دعوتها الى اعتماد المرسوم 115 كنص قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير، واستبعاد كل النصوص الزجرية التي تُستخدم في حق الصحفيين، حفاظا على حرية الرأي والتعبير.

كما اعتبرت ان “التضييق على حرية التعبير من شأنه أن يشكل تهديدا للديمقراطية ويُضعف أسس دولة القانون”، على حد تعبيرها، مؤكدة تمسكها المطلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواصلة الدفاع عن كل الصحفيين وفق كل الضمانات القانونية والدولية.