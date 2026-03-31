عاجل/ بعد باجة: هذه الولاية تعلن تعليق الدروس..

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف ، عن تعليق الدروس بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ومؤسسات التكوين بمعتمديات القصور والطويـرف ونبر، بالإضافة إلى المدارس الابتدائية بالعمادات التابعة لمعتمدية الدهماني (الزوارين، إبه، عبيدة، شركة الصابون (ثرمدة)، المدينة، سيدي بركات الجنوبية)، وذلك، بسبب تساقط أمطار وثلوج على الجهة

ويأتي هذا القرار تبعاً للتقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة، وفق التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بتاريخ 31 مارس 2026.

ودعت اللجنة كافة سكان الجهة والتجمعات السكنية المجاورة للأودية والبحيرات الجبلية والسدود إلى التحلي باليقظة وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر المحتملة. كما شددت على ضرورة التقيّد بقواعد السلامة المرورية، نظراً لصعوبة حركة المرور بسبب الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل التطورات وإصدار البلاغات اللازمة.