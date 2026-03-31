عاجل/ نتنياهو يتحدى طهران وباريس ويوجه هذه الرسالة لواشنطن..

أبلغ رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل نتنياهو، مسؤولين أميركيين كبارًا بأن “أي اتفاق مستقبلي بين واشنطن وطهران لن يقيّد العمليات العسكرية في لبنان”، وفق ما نقل موقع العربية.

كما شدد على أنهم سيواصلون استهداف الأراضي اللبنانية بغض النظر عن أي اتفاق أميركي–إيراني، رفضا أي مقترح فرنسي يقضي بوقف العمليات مقابل دعم دبلوماسي من باريس”.

وقال مسؤول صهيوني، إنّ الولايات المتحدة قبلت بموقفهم، مشيرا إلى أن لبنان “لا يهم” الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أتى ذلك بعدما نقلت إيران عبر وسطاء رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والاحتلال.