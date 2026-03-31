عاجل/ من بينها آبل وميتا..الحرس الثوري يُهدّد باستهداف هذه الشركات الأمريكية..

هدّد الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، باستهداف شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، على غرار آبل وغوغل وميتا وتيسلا، في حال “اغتيال” المزيد من القادة الإيرانيين.

وقال الحرس الثوري في بيان إنّه “اعتبارا من الساعة الثامنة مساء (16:30 بتوقيت غرينتش) من يوم الأربعاء الأوّل من أفريل، ينبغي على هذه الشركات أن تتوقّع تدمير الوحدات التابعة لها مقابل كلّ عملية اغتيال داخل إيران”.

وأشار البيان إلى قائمة تضم 18 شركة، قال إنّها “مُتورّطة” في عمليات الاغتيال، مضيفا “ننصح موظفي هذه المؤسّسات بمغادرة أماكن عملهم فورا حفاظا على حياتهم”.