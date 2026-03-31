منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكيان على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم، ذلك خطوة خطيرة وغير مسبوقة لمنح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذر البيان من خطورة الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بما فيها التعذيب والتنكيل والإذلال والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.